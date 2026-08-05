Український центр трансплант-координації розпочав всеукраїнську інформаційну кампанію «ЯСерпневийДонор», щоб привернути увагу до однієї з головних сезонних проблем системи крові.

Саме в серпні кількість донорів традиційно зменшується через відпустки, спеку та сезонні поїздки, хоча потреба у крові не стає меншою.

У Тернопільському обласному центрі служби крові зазначають, що в умовах повномасштабної війни стабільні запаси крові є критично важливими. Щодня донорська кров потрібна пораненим військовим, пацієнтам лікарень, людям після складних операцій, ДТП та тим, хто бореться з важкими захворюваннями.

Як пояснюють в Українському центрі трансплант-координації, система крові працює на випередження. Донорську кров заготовляють заздалегідь, адже вона проходить лабораторне тестування, розділяється на компоненти, зберігається та розподіляється між медичними закладами відповідно до їхніх потреб. Тому зменшення кількості донорів у серпні може призвести до дефіциту крові вже наприкінці літа та на початку осені.

Жителів Тернопільщини закликають не відкладати донацію через спеку чи літні відпустки. Якщо людина почувається добре та не має протипоказань, літо не є перешкодою для здачі крові. Перед процедурою достатньо виспатися, випити достатньо води, легко поснідати та уникати перегрівання.

«Кожна донація має значення, а серпнева – особливо. Саме зараз донорська кров може стати вирішальною для тих, хто потребуватиме допомоги вже найближчими тижнями», – наголошують у Тернопільському обласному центрі служби крові.

У межах кампанії #ЯСерпневийДонор кожен охочий може не лише здати кров, а й підтримати донорський рух, розповівши про свою донацію у соціальних мережах із відповідним хештегом. Такий приклад може надихнути інших зробити свій внесок у порятунок життів.