Олег Шелетин був активним бійцем Національно-визвольного руху «Правий сектор», учасником АТО/ООС. Став на захист України і в час великої війни… У пам’яті викладачів ЗУНУ, побратимів, друзів Олег назавжди залишиться спокійною, поміркованою, відповідальною та доброзичливою людиною. Вічна пам’ять і слава Захиснику України!

Сумна звістка надійшла до Західноукраїнського національного університету.

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув випускник спеціальності 052 «Політологія» кафедри політології та філософії імені Сергія Коновала Західноукраїнського національного університету – тернополянин Олег Шелетин, друг «Дуб» (24.03.1997 – 02.08.2026).

Олег був активним бійцем Національно-визвольного руху «Правий сектор» від початку його діяльності. У 2014-2015 роках брав участь у російсько-українській війні в зоні АТО/ООС у складі Добровольчого українського корпусу. Згодом продовжив захищати Україну у складі 67-ї окремої механізованої бригади ДУК.

«У пам’яті викладачів, побратимів, друзів і всіх, хто його знав, Олег назавжди залишиться спокійною, поміркованою, відповідальною та доброзичливою людиною, готовою працювати заради спільної справи. Ми завжди пам’ятатимемо Героїв, які віддали найцінніше – власне життя заради світлого майбутнього України!

Вічна пам’ять і слава Захиснику України! Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Олега», – написали у ЗУНУ.

Як повідомили у ДУК ПС, Олег Шелетин у складі Добровольчого українського корпусу – з перших днів повномасштабного вторгнення.

«Опісля визволення Київщини і Чернігівщини брав участь у боях на Харківщині. У 2023–2025 роках активно ліквідовував ворога у складі артилерійської батареї другого батальйону ім. Т. Хаммера 67-ї окремої механізованої бригади. Без нарікань чи сумнівів, впевнено і послідовно виконував бойові завдання на Донеччині і Курщині. У 2026 році служив у цивільно-військовому співробітництві батальйону, де проявляв велику ініціативу і ефективність. 2 серпня 2026 року загинув, захищаючи Україну і нас з вами», – 1 розповіли про полеглого побратима на сторінці обласного осередку «Правого сектора» у соцмережі.