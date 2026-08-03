На Тернопільщині поліцейські спільно з рятувальниками розслідують обставини пожежі на Малашівському сміттєзвалищі.

Про це розповіли в поліції Тернопільщини.

Нагадаємо, повідомлення про загоряння на території сміттєзвалища в селі Малашівці Тернопільського району надійшло 2 серпня о 10:41 від диспетчера ДСНС.

Правоохоронці встановили, що задимлення на території сміттєзвалища розпочалося близько 5:00. Через кілька годин осередок займання збільшився, після чого місцеві жителі повідомили про пожежу до екстрених служб.

За попередньою інформацією, ймовірною причиною загоряння стала висока температура повітря, що могла спричинити самозаймання сміття та газів, які утворюються в товщі відходів.

Упродовж дня працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідовували пожежу, заливаючи осередки займання водою та засипаючи їх ґрунтом. Вогонь на прилеглі території не поширився. Епіцентр пожежі локалізували, тривають роботи з остаточної ліквідації окремих осередків тління. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Поліцейські спільно з відповідними службами встановлюють остаточну причину виникнення пожежі. Також буде визначено розмір шкоди, завданої довкіллю.