У Тернополі 31 липня біля Меморіальної стели воїнам, які загинули за незалежність України, відбувся пам’ятний молебень «Світло молитви в темряві війни».

Як повідомили у Тернопільській міській раді, у заході взяли участь священнослужителі, військовослужбовці, сім’ї полеглих захисників, представники міської влади та небайдужі мешканці громади.

Присутні зібралися разом, щоб віддати шану українським воїнам та підтримати родини загиблих захисників молитвою.

Біля Дзвону пам’яті, що розташований поруч із входом до парку Тараса Шевченка, традиційно прозвучали імена тернополян, які загинули у липні протягом різних років, починаючи з 2014-го.

Після молитви присутні поклали квіти до Меморіальної стели на знак шани та вдячності полеглим захисникам.

Від вересня 2025 року в Тернополі подібні поминальні заходи проводяться кожної останньої п’ятниці місяця.