У Тернополі традиційно в останню п’ятницю місяця відбудеться поминальна молитва «Світло молитви в темряві війни», присвячена захисникам і захисницям України, які загинули, боронячи державу.

Захід пройде 31 липня у парку Тараса Шевченка біля меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України», що розташована поруч із Дзвоном пам’яті. Початок панахиди – о 9:00, одразу після загальнонаціональної хвилини мовчання.

Під час молитви поіменно вшанують воїнів, які віддали життя за незалежність України та загинули у липні з 2014 року.

“Закликаємо жителів громади долучитися до заходу, щоб разом помолитися за полеглих Героїв, вшанувати їхню пам’ять та висловити вдячність за жертовність і відданість Україні”, — повідомили в Тернопільській міській раді.