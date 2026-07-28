68-річна тернополянка звернулася за медичною допомогою після наїзду авто. ДТП сталася 27 липня.

“Близько 10:37 на спецлінію поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що до них з забоями та травмами, отриманими в аварії, звернулася жінка 1958 року народження”, — розповіли в поліції Тернопільської області.

З’ясувалося, що тернополянин 1953 року народження, керуючи автомобілем BYD Song Plus Ev, на вулиці Замковій допустив наїзд на пенсіонерку.

На момент ДТП жінка переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Поліція розслідує всі обставини ДТП.