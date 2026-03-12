12 березня о 08:06 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Бодаки Вишнівецької територіальної громади Кременецького району.

Про це розповіли у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Попередньо було відомо, що в будівлі могла перебувати дитина.

До місця події негайно направили пожежно-рятувальні підрозділи 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцеву пожежну команду селища Вишнівець.

На момент прибуття рятувальників у будинку спостерігалося горіння на площі близько 15 м.кв.

Пожежу погасили в найкоротші терміни. На жаль, уникнути трагедії не вдалося. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло дитини. Як розповіли в поліції області, загиблий — 6-річний хлопчик, який мешкав у будинку.

Внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття та покрівлю житлового будинку, речі домашнього вжитку. Пошкоджено облицювання стін на площі близько 15 м.кв.

Причину виникнення пожежі з’ясовують фахівці.