З 9 червня КП «Тернопільводоканал» розпочинає поетапне промивання міських водопровідних мереж. Першими роботи проведуть у мікрорайоні«Північний» та на масиві «Сонячний».

Про це повідомили у ТМР.

Як зазначають у підприємстві, промивання здійснюють з метою очищення труб від осаду заліза, який накопичився в мережах за попередні роки, та для покращення якості питної води.

“Завдяки роботі двох станцій знезалізнення сьогодні вміст заліза у воді, що подається в централізовану систему водопостачання Тернополя, є мінімальним. Водночас залишки осаду, що накопичувалися десятиліттями, ще можуть залишатися на стінках окремих труб, особливо у внутрішньобудинкових мережах”, – йдеться у повідомленні.

Роботи розпочнуться 9 червня о 09:00. Під час промивання фахівці підприємства використовуватимуть пожежні гідранти, через які разом із водою виводитиметься назовні осад заліза.

Завдяки модернізації водопровідної інфраструктури, а саме – заміні частини труб і запірної арматури, реконструкції насосних агрегатів, вдалося вдосконалити технологію промивки мереж. Відтак водопостачання під час промивки не припинятиметься, кажуть у водоканалі.

Насосні станції продовжуватимуть подавати воду до споживачів, однак можливе зниження тиску в мережі. У зв’язку з цим на верхніх поверхах багатоповерхових будинків може спостерігатися тимчасова відсутність води. Мешканцям рекомендують завчасно зробити невеликі запаси.

Також під час проведення робіт можливе тимчасове погіршення якості води через підняття осаду заліза в трубах.

У разі, якщо мешканці помітять витік води на вулицях мікрорайону «Північний» та масиву «Сонячний», хвилюватися не варто – це частина технологічного процесу промивання мереж і не є аварійною ситуацією.

Про проведення аналогічних робіт в інших мікрорайонах міста КП «Тернопільводоканал» повідомлятиме додатково. У разі несприятливих погодних умов графік промивання може бути скоригований.