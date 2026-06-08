ДТП сталася 5 червня близько 12:00 на вулиці Максима Кривоноса.

Як повідомили в поліції Тернопільщини, водій автомобіля Jeep Cherokee, виїжджаючи заднім ходом зі стоянки, заїхав на тротуар, збив двох пішоходів – матір та доньку 1967 та 1988 років народження і з місця аварії втік. Жінок госпіталізували.

Слідчі Тернопільського райуправління поліції спільно з працівниками карного розшуку встановили місцеперебування 41-річного кермувальника.

Чоловіка затримали за статтею 208 КПК. У його крові газоаналізатор виявив 2,56 проміле алкоголю.

Фігуранту оголосили про підозру за частиною 1 статті 286¹ (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння та спричинила потерпілим тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.