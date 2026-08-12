Знову втрата, знову біль… Жорстока війна обірвала життя Володимира Боднара. Захисник загинув на Харківщині. Вічна памʼять і слава українському Воїну!

«Навіки пішов у вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, наш земляк Боднар Володимир Анатолійович.

Захисник визнаний загиблим 2 серпня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя.

Вічна памʼять і слава захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.