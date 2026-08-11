Роман Лазечко воював на гарячих напрямках. Добровільно не раз ставав на захист України у лавах ЗСУ. Роман загинув після атаки ворожого FPV-дрона на Куп’янському напрямку. Вічна пам’ять Герою!

«З глибоким сумом повідомляємо, що, захищаючи Україну, загинув житель Копичинець, старший солдат Лазечко Роман Ігорович, 25.11.1973 року народження, старший сапер 2 відділення розгороджень взводу розгороджування інженерно-саперної роти інженерного батальйону.

Роман мужньо і гідно захищав Україну, неодноразово добровільно ставав до лав Збройних Сил і віддав своє життя за незалежність і волю рідного краю.

10 серпня Воїн помер від отриманих поранень внаслідок атаки ворожого FPV-дрона на Куп’янському напрямку.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Захисника, молимося за упокій його душі. Царство Небесне Герою!»