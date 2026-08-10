Керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп’яніння стало причиною дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 8 серпня близько 11:00 в селі Скоморохи.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ 2108 не зупинився на вимогу співробітників групи реагування патрульної поліції та почав утікати.

У якийсь момент втікач не впорався з керуванням, допустив з’їзд транспортного засобу на узбіччя та перекинувся.

У результаті автопригоди пасажир 1957 року народження отримав тілесні ушкодження. Чоловікові надали меддопомогу без госпіталізації.

За результатами перевірки газоаналізатор зафіксував 3,48 проміле алкоголю в крові 49-річного кермувальника.

На нього слідчі поліції склали протоколи відповідно до статей 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.