Сумну звістку отримала ще одна родина. Перестало битися серце захисника Володимира Дичка. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що Микулинецька громада отримала трагічну звістку про смерть нашого земляка, військовослужбовця Дичка Володимира Михайловича, 1976 року народження.

Володимир Михайлович був мобілізований до лав Збройних Сил України 17 січня 2026 року та проходив службу гранатометником взводу 1 механізованого батальйону військової частини А5081.

6 серпня 2026 року його життя обірвалося. За офіційною інформацією, причиною стала гостра серцево-судинна недостатність.

Володимир Михайлович став до лав оборонців у найважчий для держави час, сумлінно виконуючи свій військовий обов’язок та залишаючись вірним Присязі й українському народові.

Немає слів, здатних вгамувати біль рідних і близьких. Є лише щира людська скорбота, спільний смуток і вдячність за мужність людини, яка без вагань стала на захист своєї Батьківщини.

Микулинецька селищна рада та вся громада висловлюють щирі співчуття родині Володимира Михайловича. Схиляємо голови у глибокій жалобі разом із вами, розділяємо непоправний біль втрати та молимося, щоб Господь дарував душі спочилого вічний мир, а всім, хто любив його, – сили пережити це важке випробування.

Світла пам’ять про Володимира Михайловича назавжди житиме у серцях тих, хто знав його, поважав і цінував.

Зустріч відбудеться завтра, 8 серпня, об 11:30 в центрі Микулинець.

Вічна пам’ять Захиснику України!» – написали у громаді.