111 дітей розшукали поліцейські Тернопільщини від початку 2026 року. Усі неповнолітні були знайдені та повернуті батькам або опікунам упродовж доби.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Правоохоронці наголошують: якщо дитина не повернулася додому і є підстави для хвилювання, не варто зволікати. Одразу телефонуйте на спецлінію 102. Чим швидше розпочнуться пошуки, тим більше можливостей оперативно встановити місцеперебування дитини. За потреби поліцейські залучають максимальну кількість особового складу, дрони та інші технічні засоби.

Водночас із початку року на Тернопільщині складено 520 адміністративних протоколів за невиконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей, 78 – за доведення неповнолітніх до стану сп’яніння та 37 – за булінг.

Поліція закликає батьків бути уважними до своїх дітей, більше спілкуватися з ними, цікавитися їхнім дозвіллям і не залишати без нагляду. Турбота та своєчасна реакція дорослих допомагають убезпечити дітей.