Богдан Мартинюк із села Остап’є Скалатської громади на фронті був водієм-слюсарем. До останнього подиху боронив рідну землю. На жаль, війна забирає життя наших захисників. Богдану було лише 45 років. Вічна пам’ять українському Воїну!

«Сумна звістка сколихнула нашу громаду. 28 липня 2026 року навіки зупинилося серце мужнього воїна, уродженця села Остап’є, Мартинюка Богдана Володимировича, який народився 16 лютого 1981 року. Його життя обірвалося на полі бою, де він до останнього дихання боронив рідну землю.

Вічна пам’ять Герою, який віддав найцінніше – життя – за нашу свободу!» – повідомили у Скалатській міській раді.