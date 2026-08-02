Наукова назва цієї багаторічної екзотичної рослини – еукоміс. Своє «прізвисько» отримала завдяки унікальному суцвіттю, що візуально копіює тропічний ананас.

Попри популярну назву, ботанічно еукоміс належить до родини Спаржевих і є близьким родичем звичайних гіацинтів, мускарів та пролісків.

Наукове ім’я Eucomis походить з давньогрецької мови і перекладається як «красивоволоса» або «гарноволоса». Це натяк на фірмовий чубчик з листя на самій верхівці квітки. Дикі види цієї рослини походять із вологих гірських та лісових регіонів Південної Африки.

Ефект ананаса створює довге стрілоподібне стебло, густо вкрите сотнями маленьких зірчастих квіточок, яке вінчає розетка з зеленого листя (точно як «корона» справжнього ананаса), – розповідають у ботанічного саду.

Квіти розпускаються строго знизу вгору. Завдяки цьому еукоміс цвіте неймовірно довго — від 2 до 2,5 місяців протягом літа та початку осені.

Коли квітування завершується, пелюстки не опадають відразу. Якщо зав’язується насіння, квіти просто змінюють своє забарвлення на соковито-зелене, продовжуючи виглядати декоративно.

А ви бачили ананасову лілію?