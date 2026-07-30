У Західноукраїнському національному університеті відбулася урочиста церемонія вручення дипломів випускникам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету фінансів та обліку.

Зі словами привітань до випускників звернувся декан факультету фінансів та обліку Андрій Кізима. Декан побажав випускникам упевненості у власних силах, нових звершень, професійного зростання та реалізації найамбітніших задумів.

Від імені випускників слова вдячності професорсько-викладацькому колективу, адміністрації факультету, батькам і друзям висловила випускниця спеціальності D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Тетяна Буряк, яка подякувала всім, хто був поруч протягом студентських років, підтримував, надихав і допомагав долати нові виклики.

Найочікуванішою частиною свята стала урочиста церемонія вручення дипломів бакалавра. Особливо символічним моментом стало традиційне перекидання «китиці» на конфедератці, що знаменує успішне завершення навчання та відкриває перед випускниками новий етап професійного життя.

Під час церемонії також було оголошено про успішне проведення благодійного збору на підтримку військовослужбовців Збройних Сил України. Випускники вкотре продемонстрували свою небайдужість, єдність і готовність підтримувати тих, хто сьогодні боронить нашу державу.