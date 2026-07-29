Черговий караул виїжджав на виклик до багатоквартирного житлового будинку на проспекті Степана Бандери у Тернополі. Рятувальники з’ясували, що у підвальному приміщенні виникла пожежа. Вогонь охопив лише 1 квадратний метр, пошкодивши стіни та старі речі, проте густий дим становив серйозну загрозу для життя.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Прямо в осередку задимлення перебував 82-річний місцевий житель. Вогнеборці оперативно евакуювали чоловіка у безпечне місце та ліквідували полум’я, не давши вогню поширитися на житлові поверхи будинку.