14-16 серпня у парку Тараса Шевченка з нагоди Дня міста відбудеться благодійний фестиваль «Тернопіль вражає». Протягом трьох днів на відвідувачів чекатимуть різноманітні культурні, гастрономічні, спортивні та розважальні заходи.

Про це повідомили у ТМР.

У програмі фестивалю передбачені концерти, фудкорти та гастрономічні локації, благодійний забіг, рибальський турнір за донат, крафтовий ярмарок, локація ветеранського бізнесу, дитячий простір із розвагами та майстер-класами, зона жіночих практик із йогою, ретритами та лекціями, туристична локація, святкова фотозона та інші активності для всієї родини.

Окремою подією стане приготування українського борщу учасниками проєкту «МастерШеф», долучитися до якого можна буде за благодійний внесок. Усі кошти, зібрані під час фестивалю, спрямують на підтримку військовослужбовців 105-ї окремої бригади територіальної оборони.