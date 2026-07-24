Захисники, ветерани та родини полеглих Героїв можуть безкоштовно пройти навчання з водіння у Тернопільській комунальній автошколі.

Таке навчання стане у пригоді військовослужбовцям, яким водійські навички потрібні під час служби, а ветеранам може допомогти з працевлаштуванням після повернення до цивільного життя.

Також місто придбало для навчання вантажний автомобіль. Тепер можна отримати права не лише на легковий транспорт.

«Якщо серед ваших рідних, друзів чи знайомих є військові, ветерани або члени родин Героїв, яким це може бути потрібно, – розкажіть їм про таку можливість», – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.