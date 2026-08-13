В Україну в межах репатріаційних заходів повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Тіла передадуть для проведення необхідних слідчих та експертних заходів. Фахівці встановлюватимуть особи загиблих та проводитимуть їхню ідентифікацію, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Репатріацію організували за результатами спільної роботи представників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони України.

Українська сторона подякувала Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку в проведенні репатріаційних заходів.