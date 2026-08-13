Продюсер та голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас з командою за підтримки Українського Культурного Фонду працює над сценарієм стрічки, яка підніматиме питання, пов’язані із відновленням прав репресованих у 1917-91 років.

Матеріали для фільму збирають у різних областях України.

“Відновлення історичної справедливості та збереження національної памʼяті в сучасній Україні є багатогранним процесом.

Однією з його складових є робота із реабілітації жертв комуністичних репресій, котра в нашій державі ведеться на багатьох рівнях: всеукраїнському, обласному, локальному та родинному. Репресованих, розстріляних, депортованих в Україні реабілітують із початку 90-х років, і вперше цією темою зацікавилися кінематографісти-документалісти”, — розповіли організатори зйомок.



Допомогу в зйомках також надають працівники Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини та його директор Євген Філь.