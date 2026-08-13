Вони не називають себе героями. Для них це просто робота, яку потрібно виконати. Складна, відповідальна, виснажлива — і без права на помилку.

Піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області продовжують виконувати завдання на Харківщині — там, де після бойових дій у землі, серед трави, на полях, у лісосмугах, біля доріг і будинків залишилися міни, артилерійські снаряди, гранати, касетні боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети.

“Щодня фахівці обстежують місцевість, виявляють, ідентифікують, вилучають та знищують небезпечні знахідки. Кожен виїзд — це години напруженої роботи й постійної концентрації. Піротехнік має помітити те, що часто майже неможливо побачити, правильно визначити тип боєприпасу та ухвалити рішення, від якого залежить безпека всієї групи й людей навколо”, — розповіли в Головному управлінні ДСНС Тернопільщини.

Територію перевіряють повільно й ретельно. Кожен рух виважений, кожна дія виконується у чіткій послідовності. Навіть після багатьох годин роботи піротехніки мають зберігати максимальну уважність, адже найменша необережність може коштувати життя.

Їхній буденний героїзм — не в гучних словах. Він у дисципліні, витримці та готовності щодня повертатися до роботи, де кожен крок може бути небезпечним.

Кожна очищена ділянка — це дорога, якою знову можна користуватися. Поле, яке можна обробляти. Подвір’я, до якого можуть повернутися люди. Можливість відновлювати пошкоджені будинки та інфраструктуру.