Ще один Герой повернувся додому на щиті. Василь Грижук захищав Україну на передовій. Був водієм-електриком. Серце захисника зупинилось на Харківщині. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що 6 серпня 2026 року на посту РЕБ «АНШТАЙН» у місті Богодухів Харківської області помер Василь ГРИЖУК, 16 лютого 1970 року народження, житель села Космирин Золотопотіцької громади.

Василь проходив військову службу на посаді водія-електрика 2-го відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами. Свій військовий обов’язок він виконував, захищаючи Україну та кожного з нас.

Вічна пам’ять і шана Захиснику України! Щирі співчуття рідним та близьким Василя Грижука», – повідомили у Бучацькій міській раді.

Сьогодні, 12 серпня, пролягла остання земна дорога Василя Грижука до рідної домівки: із Тернополя через Бучач – Зубрець- Порохова – Стінка- Космирин. Панахида сьогодні о 20.00, похорон – завтра, 13 серпня, об 11.00.