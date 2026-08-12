У Тернопільському обласному центрі служби крові повідомили про особливу потребу в донорах IV групи крові з негативним резус-фактором.

Запаси крові та її компонентів необхідно поповнювати постійно, адже вони щодня потрібні для порятунку пацієнтів. Тож тернополян та жителів області, які мають 4- групу крові, добре почуваються та не мають протипоказань до донорства, закликають долучитися до донації.

У центрі наголошують: навіть одна донація має значення і може допомогти врятувати чиєсь життя.

Здати кров можна у Тернопільському обласному центрі служби крові за адресою: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.

Донорів приймають з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 13:00.