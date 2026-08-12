На Центральному кладовищі, що на вулиці Степана Бандери у Чорткові, тривають роботи з облаштування меморіалу загиблим борцям за волю України.

Ідея відновлення та створення цього меморіального простору належить Володимиру Мармусу – члену легендарної Росохацької групи, батьку загиблого на російсько-українській війні захисника Василя Мармуса. Саме він розпочав пошук благодійників, залучивши перші кошти на відновлення місця пам’яті українських Героїв.

Ініціативу підтримала Чортківська міська рада на чолі з міським головою Володимиром Шматьком. Із міського бюджету вже виділено 900 тисяч гривень на облаштування території меморіалу, проведення благоустрою тощо. У разі необхідності питання виділення додаткових коштів також розглядатиметься.

На місці провели робочу нараду щодо перебігу робіт та узгодження подальших кроків. Перша заступниця міського голови Наталія Войцеховська спільно з начальницею управління комунального господарства Іриною Мацевко, керівником КП «Благоустрій» Віктором Голубцем, начальником Сектору ритуальних послуг Ігорем Ленівим та депутатом міської ради Любомиром Махометом оглянули територію, масштаби вже виконаних робіт та обговорили подальші етапи облаштування меморіалу.

Попередньо відкриття меморіалу планується приурочити до свята Покрови Пресвятої Богородиці – 1 жовтня.

Це місце пам’яті – про людей, які у різні періоди української історії боролися за нашу свободу, про тих, хто не скорився, і про тих, хто заплатив найвищу ціну за право України бути вільною.