8 пожеж за добу на Тернопільщині: горіли поля, квартира та господарська будівля
На Тернопільщині сталося 8 пожеж за добу. Шість із них — на відкритих територіях.
Про це повідомили у ГУ ДСНС Тернопільщини.
Знову горіли суха трава та пожнивні залишки:
Шульганівка Нагірянської громади — суха трава, 0,002 га;
Товстеньке Колиндянської громади — пожнивні залишки, 1 га;
Васильківці — пожнивні залишки, 1,5 га;
Вікторівка Козівської громади — суха трава, 0,025 га;
Бережани — суха трава, 0,04 га;
Почаїв — пожнивні залишки, 0,5 га.
О 12:58 у Тернополі на вулиці Захисників України виникла пожежа в квартирі дев’ятиповерхового будинку. Площа займання — 3 м². Вогонь знищив речі домашнього вжитку, однак рятувальникам вдалося врятувати житловий будинок.
Ввечері у селі Дубівці Байковецької громади горіла приватна господарська будівля площею 30 м². Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку. На пожежі травмувався власник. До гасіння залучалися дві автоцистерни. Будівлю вдалося врятувати.
Тернопільські рятувальники застерігають: не спалюйте суху траву та пожнивні залишки.
Вогонь може за лічені хвилини вийти з-під контролю та перекинутися на поля, ліси, господарські й житлові будівлі. До того ж дим від горіння забруднює повітря небезпечними продуктами згоряння.
“Не перетворюйте поле чи узбіччя на осередок небезпеки. Бережіть природу, майно та життя людей. У разі пожежі негайно телефонуйте 101”, — зазначили у рятувальній службі Тернопільщини.