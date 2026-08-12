На Тернопільщині сталося 8 пожеж за добу. Шість із них — на відкритих територіях.

Про це повідомили у ГУ ДСНС Тернопільщини.

Знову горіли суха трава та пожнивні залишки:

Шульганівка Нагірянської громади — суха трава, 0,002 га;

Товстеньке Колиндянської громади — пожнивні залишки, 1 га;

Васильківці — пожнивні залишки, 1,5 га;

Вікторівка Козівської громади — суха трава, 0,025 га;

Бережани — суха трава, 0,04 га;

Почаїв — пожнивні залишки, 0,5 га.

О 12:58 у Тернополі на вулиці Захисників України виникла пожежа в квартирі дев’ятиповерхового будинку. Площа займання — 3 м². Вогонь знищив речі домашнього вжитку, однак рятувальникам вдалося врятувати житловий будинок.

Ввечері у селі Дубівці Байковецької громади горіла приватна господарська будівля площею 30 м². Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку. На пожежі травмувався власник. До гасіння залучалися дві автоцистерни. Будівлю вдалося врятувати.

Тернопільські рятувальники застерігають: не спалюйте суху траву та пожнивні залишки.

Вогонь може за лічені хвилини вийти з-під контролю та перекинутися на поля, ліси, господарські й житлові будівлі. До того ж дим від горіння забруднює повітря небезпечними продуктами згоряння.

“Не перетворюйте поле чи узбіччя на осередок небезпеки. Бережіть природу, майно та життя людей. У разі пожежі негайно телефонуйте 101”, — зазначили у рятувальній службі Тернопільщини.