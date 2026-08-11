10 серпня на Тернопільщині сталося 12 пожеж. Десять із них — на відкритих територіях. Горіли суха трава, післяжнивні залишки, очерет і сміття. Загальна площа цих пожеж перевищила 4,3 га.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Тернопільщини.

Найбільше загоряння зафіксували о 15:21 у селі Гадинківці Копичинецької громади. Там на площі 1,5 га горіли післяжнивні залишки. Ще по 1 га охопили пожежі в селах Лосятин Почаївської громади та Городниця Гусятинської громади. У селі Куликів Кременецької громади горіло 0,8 га очерету.

О 12:22 у селі Ворвулинці Товстенської громади загорілися тюки соломи в господарській будівлі. Площа пожежі становила 40 м.кв. Її гасили рятувальники та місцева пожежна команда Товстого.

У селі Гаї-Розтоцькі Залозецької громади під час гасіння сухої трави врятували дві господарські будівлі.

Ще одну будівлю врятували в Тернополі. О 17:49 на вулиці Степана Бандери загорілося сміття у приміщенні недіючого будинку культури. Вогонь пошкодив облицювання стін і стелі на площі 10 м.кв.

Менші пожежі сухої трави сталися у Тернополі, селах Біла Чортківської громади та Лосятин Почаївської громади. Сміття горіло у Почаєві та Підволочиську.

Причини пожеж і суми збитків з’ясовують.

Не спалюйте суху траву та залишки рослинності. Якщо бачите пожежу — телефонуйте 101, закликаютьв ДСНС Тернопільщини