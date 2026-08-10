Міністерство оборони України встановило додаткові строки прийому заяв та документів на вступ до військових навчальних закладів у 2026 році.

Зокрема, затверджено:

додаткові строки прийому заяв та документів – до 20 серпня 2026 року;

проведення конкурсного відбору (вступних випробувань) та зарахування на навчання – до 31 серпня 2026 року.

Нові терміни встановлено для військових навчальних закладів (ВВНЗ), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (ВНП ЗВО) та закладів фахової передвищої військової освіти (ЗФПВО).

Військова освіта формує нове покоління командирів

Продовження вступної кампанії допоможе залучити більше абітурієнтів, які з різних причин не встигли подати документи за попереднім графіком.

Система військової освіти України готує фахівців, які працюватимуть із сучасними технологіями, керуватимуть підрозділами та впроваджуватимуть нові підходи до ведення бойових дій.

Хто може вступити до військового навчального закладу

На навчання приймаються громадяни України від 17 до 30 років, які мають повну загальну середню або вищу освіту і не мають офіцерського звання.

Йдеться про:

цивільну молодь;

випускників військових (військово-морського) ліцеїв і ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою;

військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу;

військовозобов’язаних та резервістів.

Жінки вступають на рівних правах із чоловіками за тими спеціальностями, де вони надалі проходитимуть службу.

Кого готує система військової освіти

Військові навчальні заклади готують фахівців двох рівнів – залежно від того, на яку посаду претендує кандидат:

офіцерський склад – навчання за програмами бакалавра (4 роки) або магістра ветеринарного спрямування (6 років) у ВВНЗ і ВНП ЗВО;

сержантський і старшинський склад – навчання за програмою фахового молодшого бакалавра (2 роки) у військових коледжах сержантського складу (ЗФПВО).

Навчання проходить за схемою «курсант».

Тобто зараховані до військових навчальних закладів перебувають на військовій службі за контрактом протягом усього терміну навчання.

Крім того, навчання у військовому виші має низку переваг:

грошове забезпечення з першого курсу – вище, ніж стипендії у цивільних вишах;

проживання, харчування та екіпірування за рахунок держави;

гарантоване працевлаштування, прогнозований кар’єрний розвиток та соціальні гарантії.

Міноборони продовжує розвивати військову освіту відповідно до потреб та стандартів сучасної армії.

Запрошуємо вступників, які прагнуть пов’язати своє майбутнє із Силами оборони, скористатися додатковим часом вступної кампанії.

Навчання у військовому навчальному закладі – це можливість здобути затребувану професію та долучитися до команди, яка захищає Україну.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.