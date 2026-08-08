У 23 роки – мріяти, закохуватися, жити. Якби не війна… На пекельній Донеччині загинув за Україну та кожного з нас юний Герой Андрій Іскоростенський. Вічна та світла пам’ять молоденькому захиснику. Легких хмаринок тобі, Андрійку…

«Теребовлянська громада у жалобі.

Із глибоким сумом повідомляємо, що 4 серпня 2026 року в місті Краматорськ Донецької області відійшов у вічність захисник України, мешканець Теребовлі старший сержант Іскоростенський Андрій Миколайович, 26 грудня 2002 року народження.

Андрій Іскоростенський проходив військову службу на посаді інспектора прикордонної служби 1 категорії – начальника другої групи зенітно-винищувальних безпілотних авіаційних комплексів.

Немає слів, які могли б зменшити біль від непоправної втрати. Розділяємо разом із родиною цей тяжкий біль і схиляємо голови у скорботі. Нехай світла пам’ять про Героя назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написали у Теребовлянській міській раді.