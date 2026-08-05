На Тернопільщині – штормове попередження. У другій половині дня 6 серпня у Тернополі та місцями по області прогнозують короткочасні дощі та грози.

Рятувальники радять: під час негоди уникайте перебування під одинокими деревами та рекламними конструкціями; за можливості залишайтеся в приміщенні; щільно зачиніть вікна й двері; не паркуйте автомобілі поблизу дерев і ліній електропередач; будьте особливо уважними на дорогах.

У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101, наголошують в обласній ДСНС.

У Тернополі та області – мінлива хмарність. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 20-25°, вдень сильна спека 33-38°.

У Тернополі вночі 22-24°, вдень сильна спека 35-37°, повідомляє обласний центр з гідрометеорології.