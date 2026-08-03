Головне управління статистики Тернопільщини оприлюднило дані щодо рівня заробітної плати та зайнятості в області.

У червні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників у Тернопільській області була 25 568 грн, що на 9,7% більше, ніж у попередньому місяці, та становить 78,0% відповідного показника в Україні

(32 783 грн).

Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано у сфері фінансової та страхової діяльності — 39 210 грн.

Найнижчий рівень заробітної

плати — у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — 12 382 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 липня 2026 року становила 22,2 млн грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах області у червні 2026 року склала 121 976 осіб, що на 0,9% менше відносно травня.