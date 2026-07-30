Із жовтня 2024-го вважали зниклим безвісти Віталія Наливайка. Стало відомо: захисник прийняв свій останній бій на російській курщині. Назавжди 38… Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога, наш земляк Наливайко Віталій Іванович. Героїчно завершив свій шлях на землі на 38-му році життя, виконуючи бойове завдання у курській області.

Віталій вважався зниклим безвісти з 20 жовтня 2024 року. Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.