Проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ Уляна Коруц, начальник відділу міжнародних зв’язків ЗУНУ Юлія Паланюк, директор міжнародного центру культури та розвитку, професор кафедри іноземних мов та ІКТ ЗУНУ Ольга Царик, працівники міжнародного центру культури та розвитку Христина Казмірчук, Максим Гусак, Віктор Слабодух, а також студентка 3 курсу освітньої програми «Бізнес-комунікації та переклад» Ксенія Бойчук зустрілися із представником інноваційного міжнародного проєкту «KABA Art Initiatives» та Католицького університету Левена (Бельгія) Тангі Каба.

«KABA Art Initiatives» – це прогресивна платформа, яка займається просуванням сучасного мистецтва за допомогою передових цифрових рішень, зокрема блокчейн-технологій та екологічного маркетплейсу на базі Tezos.

Під час зустрічі обговорили перспективні вектори співпраці між Класичним університетом Тернополя та міжнародною культурною платформою. Головний фокус розмови – інтеграція креативних індустрій, сучасних технологій та освіти, що відкриває нові можливості для практики та професійного розвитку молоді ЗУНУ.

Такі зустрічі свідчать про те, що ЗУНУ є майданчиком для обміну досвідом, де передові технології та креативне мислення формують майбутнє студентів.