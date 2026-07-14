

Майор за 35 000 гривень обіцяв зняти з розшуку військовозобов‘язаного та не подавати повторно до моменту отримання ним статусу «заброньований».

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області вручили підозру 49-річному жителю селища Підволочиськ, котрому інкриміновано частину 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Викрили злочинну діяльність фігуранта співробітники контррозвідки Служби безпеки України. Документування правопорушення проводилося за підтримки та сприяння керівництва обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як розповіли в поліції, до військовослужбовця ТЦК та СП звернувся батько, син котрого перебував у розшуку, але мав намір отримати бронювання. Щоб це зробити, потрібно було прибрати із системи статус «розшукуваний». Тоді керівник мобілізаційного відділення запропонував вирішити питання за гроші. Сума – 35 000 гривень. За ці кошти обіцяв не подавати повторно у розшук, допоки військовозобов’язаний не отримає відстрочку через бронювання, зазначили у поліції.

Під час отримання неправомірної вигоди військовослужбовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті, у порушенні якої звинувачують фігуранта, передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування процесуальне керівництво у якому здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.