Через постійні атаки на залізничну інфраструктуру в Україні громадянам нагадують про необхідність дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Для пасажирів і людей, які перебувають поблизу станцій, платформ та інших об’єктів залізниці, підготували пам’ятку «Життя важливіше за електричку».

У пам’ятці зазначено, що під час оголошення повітряної тривоги або підвищеної повітряної небезпеки не варто залишатися на зупинкових пунктах, станціях чи поблизу залізничної інфраструктури. Громадян закликають якнайшвидше перейти до найближчого укриття або безпечного місця та уважно стежити за офіційними повідомленнями.

Необхідність посилення заходів безпеки пов’язана з ворожими ракетними ударами по пасажирському рухомому складу та об’єктах залізниці. Саме тому особливу увагу приділяють інформуванню людей про дії, які можуть допомогти зберегти життя та здоров’я під час повітряних загроз.

Мешканців закликають відповідально ставитися до сигналів оповіщення та не ігнорувати рекомендації щодо безпеки під час перебування на залізничних об’єктах і поблизу них.