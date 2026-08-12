За сім місяців цього року поліцейські Тернопільщини оголосили підозри 55 особам за незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами.



Водночас упродовж січня-липня слідчі поліції розпочали 136 кримінальних проваджень за фактами незаконного носіння, зберігання, придбання, передачі чи збуту вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин (ст. 263 Кримінального кодексу України).



За результатами досудового розслідування 73 кримінальні провадження скеровано до суду, повідомили в обласній поліції.



Із незаконного обігу зброї та боєприпасів вилучено майже 4 000 набоїв, 66 осколкових ручних гранат та понад 46 кг пороху.



За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами передбачена кримінальна відповідальність – до семи років позбавлення волі.



Поліцейські нагадують: уникнути кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної зброї можна, задекларувавши її відповідно до вимог законодавства.



Як повідомив начальник сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степан Джинджиристий, від початку кампанії жителі області вже задекларували 379 одиниць вогнепальної зброї.



«Декларування – це можливість легально зберігати зброю, яка опинилася у громадян за визначених законом обставин. Процедура є простою та не передбачає відповідальності для осіб, які добровільно звернулися до поліції й виконали вимоги законодавства», – зазначає Степан Джинджиристий.



Задекларувати зброю на території Тернопільської області можна за такими адресами:



Тернопільське районне управління поліції



м. Тернопіль, вул. Степова, 45, телефон: (0352) 53-05-30.



Відділ поліції №1



м. Бережани, вул. Степана Бандери, 8, телефон: 097-164-92-42.



Кременецький районний відділ поліції



м. Кременець, вул. Драгоманова, 5, телефон: 097-104-75-22.



Чортківське районне управління поліції



м. Чортків, вул. Горбачевського, 5, телефон: 068-291-93-07.





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