400 доларів, аби «вирішити питання»: жителю Тернопільського району загрожує кримінальна відповідальність за надання поліцейському неправомірної вигоди.



Корупційний злочин задокументувала слідчо-оперативна група відділення поліції №3 міста Теребовлі. Водій автомобіля, сівши за кермо у стані алкогольного сп’яніння, вирішив домовитися з поліцейськими про непритягнення його до адмінвідповідальності за 400 доларів хабаря. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.



На лінію 102 надійшло звернення від співробітника сектору реагування патрульної поліції про те, що водій легкового автомобіля приїхав до відпочинкового закладу у селі Тютьків, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Під час перевірки алкотестер показав 2,21 проміле алкоголю, що значно перевищує допустиму для керування транспортним засобом норму.



За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.



Також щодо нетверезого водія складено адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.



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