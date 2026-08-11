За незаконне заволодіння двома транспортними засобами гусятинські поліцейські затримали раніше судимого жителя місцевої громади.

Чоловік спочатку викрав транспортний засіб в односельця, а коли машина вийшла з ладу – заволодів транспортним засобом жителя сусіднього села. На другому краденому авто доїхав до Теребовлі і там вчинив ДТП, повідомили у поліції Тернопільщини.

Кримінальний квест у минулу п’ятницю влаштував житель села Городниця 1984 року народження. Як встановили співробітники відділення поліції №3 селища Гусятин, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, викрав автомобіль Opel Vectra в односельчанина. Зловмисник скористався тим, що власник залишив транспортний засіб відчиненим та з ключами у замку запалювання.

На краденій автівці фігурант доїхав до сусіднього села Постолівка. Далі рухатися не зміг, адже з-під капота почав йти дим. Коли випадкові перехожі кинулися гасити загоряння, зловмисник втік з місця пригоди. Але недалеко. За кількасот метрів побачив відчинену автівку марки «ВАЗ 2115». Власник безпечно залишив транспортний засіб з ключем запалювання у замку, відійшовши у справах. Фігурант цим скористався.

Маршрут на другому краденому легковику обрав у бік Теребовлі. А там п‘яні маневри закінчилися дорожньо-транспортною пригодою. На щастя, без жертв, лише з матеріальними збитками.

Раніше судимого за майнові злочини фігуранта гусятинські поліцейські затримали. Виявилося, що зловмисник має непогашену судимість.

Йому оголошено підозру за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу – незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно. Санкція – позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Також складено адміністративний протокол за вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.