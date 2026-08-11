У Західноукраїнському національному університеті відбулася П’ята обласна учнівська олімпіада з питань публічного управління, місцевого самоврядування та децентралізації влади, проведення якої ініціювали Тернопільська обласна рада та кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ.

Урочисте відкриття олімпіади розпочалося вітальним словом співголови організаційного комітету олімпіади, ректора ЗУНУ, доктора економічних наук, професора Оксани Десятнюк: «Шановні учасники, члени журі та організаційного комітету! Надзвичайно приємно вітати Вас у стінах нашого освітнього закладу. Особливо цінно, що молодь прагне здобувати освіту не за кордоном, а бажає працювати на благо нашої Батьківщини. Висловлюємо вдячність обласній раді за підтримку у вихованні майбутньої національної управлінської еліти. Ми впевнені, що наша співпраця у цьому напрямку лише розвиватиметься, адже зацікавлені в тому, щоб молодь залишалася в Україні. Ми переконані, що наші студенти й надалі отримуватимуть високоякісні знання, з якими зможуть гідно конкурувати на ринку праці. Пам’ятайте: майбутнє України не будується в ґаджетах та онлайн-освіті. Вчитися потрібно завжди. Майбутнє твориться саме через живе та справжнє навчання, а це аудиторія, бібліотека, викладачі, які передають Вам безцінний досвід. Будьте відповідальними. Успіхів і нехай щастить!»

Голова журі, доктор економічних наук, професор Григорій Монастирський привітав учасників учнівської олімпіади та зазначив, що саме від майбутніх професійних державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування залежатиме відбудова, розбудова та розвиток європейської України. Він закликав учасників бути впевненими в собі та вірити у власні сили, адже саме наполегливість і цілеспрямованість є запорукою успіху в навчанні та майбутній професійній діяльності.

До складу журі увійшли представники депутатського корпусу та структурних підрозділів виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, а також професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ. У роботі олімпіади також взяли участь заступник співголови організаційного комітету, проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ, к.е.н, доцент Віктор Островерхов та члени організаційного комітету.

Ректор Університету, професор Оксана Десятнюк відзначила подяками представників Тернопільської обласної ради — членів організаційного комітету та журі олімпіади за сприяння у проведенні обласної учнівської олімпіади з питань публічного управління, місцевого самоврядування та децентралізації влади, високий професіоналізм, компетентність, вагомий внесок у підтримку й розвиток обдарованої молоді Тернопільщини, спільну роботу в підготовці майбутньої управлінської еліти України.

Переможниця першої олімпіади, яка була проведена в 2021 році, а сьогодні здобувачка магістерської програми ЗУНУ «Публічне управління та адміністрування», консультант відділу патронатної служби управління комунікацій та функціонального забезпечення діяльності Тернопільської обласної ради виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Діана Марко поділилася з учасниками досвідом участі в олімпіаді та перевагами навчання за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування». Цей виступ вчергове переконав усіх присутніх, що олімпіада дозволяє виявити та підтримати справді талановиту молодь, а надана можливість подальшого навчання в ЗУНУ сприяє розвитку її здібностей.

Учасники олімпіади виконали кілька конкурсних завдань: пройшли тестування з Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», презентували журі свої есе з проблем державотворення, місцевого самоврядування, управління соціально-економічним розвитком регіону та громад.

Члени журі та експерти відзначили високий рівень знань і підготовки, лідерські та творчі якості усіх учасників, прикладний характер їх доповідей, креативні презентації напрацювань.

Після обговорення результатів виконання конкурсних завдань учасників, журі визначили переможців П’ятої обласної учнівської олімпіади з питань публічного управління, місцевого самоврядування та децентралізації влади:

І місце – Чудик Софія Михайлівна;

ІІ місце – Чарнош Захар Сергійович, Овчарова Аріна Андріївна;

ІІІ місце – Пиріг Іван Вікторович, Рудько Максим Ростиславович.

Переможцям надана можливість здобувати вищу освіту в Західноукраїнському національному університеті на першому (бакалаврському) рівні за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» за кошти обласного бюджету.

Члени журі та організаційного комітету побажали переможцям та учасникам олімпіади розвитку і наснаги, успішного навчання та самовдосконалення, непохитної віри у свою велику мету та запевнили, що проведення такої олімпіади сприятиме зміцненню кадрового потенціалу публічної служби в Тернопільській області.