Минулої доби на Тернопільщині ліквідовано сім пожеж.

8 серпня рятувальники гасили суху траву, сміття, торф і сіно.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Найбільше займання виникло у селі Кривчики Вишнівецької громади – на стихійному сміттєзвалищі вогонь охопив 0,08 га.

Суха трава горіла у Залізцях та Козовій, сміття – у Великому Глибочку та Покропивній, торф – у Підволочиську.

Увечері в селі Сільце Підгаєцької громади загорілося сіно на території приватного домогосподарства. Рятувальники ліквідували пожежу та врятували від вогню житловий будинок і господарську споруду.

Причини пожеж встановлюються.