На Тернопільщині рятувальники гасили суху траву, сміття, торф і сіно
Минулої доби на Тернопільщині ліквідовано сім пожеж.
8 серпня рятувальники гасили суху траву, сміття, торф і сіно.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Найбільше займання виникло у селі Кривчики Вишнівецької громади – на стихійному сміттєзвалищі вогонь охопив 0,08 га.
Суха трава горіла у Залізцях та Козовій, сміття – у Великому Глибочку та Покропивній, торф – у Підволочиську.
Увечері в селі Сільце Підгаєцької громади загорілося сіно на території приватного домогосподарства. Рятувальники ліквідували пожежу та врятували від вогню житловий будинок і господарську споруду.
Причини пожеж встановлюються.