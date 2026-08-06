Ветерани війни, учасники бойових дій, а також члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу з будь-яких правових питань.

Це означає, що державні юридичні послуги не обмежуються лише соціальним захистом – ви можете отримати допомогу адвоката чи юриста, який співпрацює з системою безоплатної правової допомоги, для захисту ваших інтересів у суді, звернення до державних органів або складання процесуальних документів (позовів, заяв, скарг) з будь-яких цивільних, адміністративних чи сімейних справ.

Для отримання послуг адвоката або юриста системи БПД необхідно надати:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

Посвідчення встановленого зразка (УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого тощо) або документи, що підтверджують право на отримання такого статусу.

Як подати документи?

Особисто: звернувшись до найближчого центру системи надання безоплатної правничої допомоги.

Онлайн: через офіційні канали зв’язку системи БПД.

Контакти: https://surl.li/wjmbdf

У системі БДП ви можете також отримати первинну правничу допомогу (юридична консультація, роз’яснення законів чи допомога у складенні звернень (крім процесуальних документів до суду), використовуючи зручні для вас канали комунікації.

База правових знань та самодопомога

Ознайомитися з готовими правовими консультаціями можна у довідково-інформаційній платформі WikiLegalAid: https://surl.li/jdieye

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.