Минулої доби підрозділи Служби порятунку Тернопільщини здійснили 14 виїздів на ліквідацію пожеж.

Про це повідомили у ГУ ДСНС Тернопільщини.

О 19:15 на проспекті Степана Бандери у Тернополі загорівся балкон на другому поверсі багатоквартирного будинку. Вогонь пошкодив шафу та облицювання на площі 2 квадратні метри, проте вогнеборці діяли миттєво. Завдяки їхній роботі полум’я не перекинулося на житлові кімнати та сусідні квартири.

О 22:15 у селі Грабовець (Великогаївська територіальна громада) надзвичайники ліквідували пожежу приватного житлового будинку на площі 50 квадратних метрів.

12 пожеж сталося на відкритих територіях — це горіння сухої трави, післяжнивних залишків та сміття. Людська недбалість продовжує нищити природу. Загорання на відкритих територіях ліквідовані у містах Чортків і Збараж.

Також вогнеборці гасили сухостій у таких населених пунктах:

с. Яблунів (Копичинецька територіальна громада);

с. Язловець (Бучацька територіальна громада);

с. Ворвулинці (Товстенська територіальна громада);

с. Полупанівка (Скалатська територіальна громада);

с. Вікторівка (Козівська територіальна громада);

с. Підгайчики (Теребовлянська територіальна громада);

с. Пробіжна (Колиндянська територіальна громада);

с. Великий Глибочок (Білецька територіальна громада).

“Кожна запалена травинка — це злочин проти довкілля та загроза для житлових будинків. Щоб уникнути біди, дотримуйтесь базових правил”, — закликали в ДСНС Тернопільщинмєи.

Ніколи не підпалюйте суху траву, чагарники та післяжнивні залишки. Не розводьте багаття у вітряну погоду та поблизу полів чи лісосмуг. Не кидайте непогашені сірники та недопалки на узбіччя доріг.

Якщо помітили навіть невелике займання — негайно телефонуйте за номером 101.