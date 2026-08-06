Рекордна спека і 12 пожеж в екосистемах за добу на Тернопільщині: рятувальники просять людей бути відповідальними
Минулої доби підрозділи Служби порятунку Тернопільщини здійснили 14 виїздів на ліквідацію пожеж.
Про це повідомили у ГУ ДСНС Тернопільщини.
О 19:15 на проспекті Степана Бандери у Тернополі загорівся балкон на другому поверсі багатоквартирного будинку. Вогонь пошкодив шафу та облицювання на площі 2 квадратні метри, проте вогнеборці діяли миттєво. Завдяки їхній роботі полум’я не перекинулося на житлові кімнати та сусідні квартири.
О 22:15 у селі Грабовець (Великогаївська територіальна громада) надзвичайники ліквідували пожежу приватного житлового будинку на площі 50 квадратних метрів.
12 пожеж сталося на відкритих територіях — це горіння сухої трави, післяжнивних залишків та сміття. Людська недбалість продовжує нищити природу. Загорання на відкритих територіях ліквідовані у містах Чортків і Збараж.
Також вогнеборці гасили сухостій у таких населених пунктах:
с. Яблунів (Копичинецька територіальна громада);
с. Язловець (Бучацька територіальна громада);
с. Ворвулинці (Товстенська територіальна громада);
с. Полупанівка (Скалатська територіальна громада);
с. Вікторівка (Козівська територіальна громада);
с. Підгайчики (Теребовлянська територіальна громада);
с. Пробіжна (Колиндянська територіальна громада);
с. Великий Глибочок (Білецька територіальна громада).
“Кожна запалена травинка — це злочин проти довкілля та загроза для житлових будинків. Щоб уникнути біди, дотримуйтесь базових правил”, — закликали в ДСНС Тернопільщинмєи.
Ніколи не підпалюйте суху траву, чагарники та післяжнивні залишки. Не розводьте багаття у вітряну погоду та поблизу полів чи лісосмуг. Не кидайте непогашені сірники та недопалки на узбіччя доріг.
Якщо помітили навіть невелике займання — негайно телефонуйте за номером 101.