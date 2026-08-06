За привласнення чужого майна тернополянці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Жінка спокусилася на забуту неповнолітнім сумку у якій були мобільний телефон, банківська картка та ключі від квартири.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

На лінію 102 надійшло звернення від жителько обласного центру про те, що невідома особа спокусилася на сумку, яку її син залишив неподалік будинку, де катався на велосипеді. Хлопець розповів, що на декілька хвилин залишив без нагляду особисті речі, а коли повернувся, хтось уже викрав його смартфон та інше майно.

Під час оперативних заходів співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції встановили, що до незаконного привласнення чужого майна причетна тернополянка, 1991 року народження. Жінка, забравши чужу сумку, викинула з неї ключі та банківську картку, бо та була заблокована, а смартфон залишила для власного користування. Речовий доказ у неї вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.