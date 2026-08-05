Тернопіль отримав усю партію нових низькопідлогових тролейбусів, закуплених у межах проєкту за підтримки Європейського інвестиційного банку.

9 сучасних тролейбусів уже курсують містом на маршрутах №2 та №10.

Ще 8 тролейбусів днями прийняли на баланс КП «Тернопільелектротранс». Наразі вони проходять необхідну підготовку та випробування перед виходом на лінію.

Про це повідомили у міськраді.

Нові тролейбуси обладнані кондиціонерами, GPS-трекерами, системами відеоспостереження, інформаційними табло та відкидними пандусами для маломобільних пасажирів.

Кожен тролейбус розрахований на перевезення 106 пасажирів, із яких 34 місця – сидячі. Усі машини оформлені в єдиному стилі громадського транспорту Тернополя – у біло-синій кольоровій гамі з елементами міської символіки.

Оновлення тролейбусного парку є частиною системної модернізації громадського транспорту Тернополя, спрямованої на підвищення якості, комфорту та доступності пасажирських перевезень.

Тернопіль продовжує оновлювати електротранспорт. Наступного року заплановано поставку ще 27 нових тролейбусів, а також додаткову закупівлю ще чотирьох. Загалом парк електротранспорту громади поповниться 48 сучасними тролейбусами.