53-річний житель Тернопільщини став жертвою телефонного шахрайства.

Як розповіли у поліції Тернопільської області, чоловікові зателефонував невідомий і представився працівником одного з банків.

“Під приводом необхідності проведення банківських операцій заради “збереження коштів” співрозмовник переконав потерпілого виконати низку дій, після чого з його банківської картки було списано 35 294 гривні”, — розповіли у поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці розшукують зловмисника.

Поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними. Працівники банків не телефонують клієнтам із вимогою повідомити конфіденційні дані картки, коди з SMS-повідомлень, PIN-код чи CVV-код, а також не просять виконувати фінансові операції за їхніми вказівками.

Якщо вам телефонують нібито від імені банку та повідомляють про «підозрілі операції», «блокування картки» чи необхідність терміново переказати кошти на «безпечний рахунок», негайно припиніть розмову.

Самостійно зателефонуйте до банку за номером, вказаним на зворотному боці платіжної картки, та перевірте отриману інформацію.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, одразу звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.