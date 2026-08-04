На Тернопільщині триває ліквідація масштабної пожежі на сміттєзвалищі.

Про це розповіли в ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Нагадаємо, 2 серпня, о 10:40 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі у селі Малашівці Тернопільської територіальної громади.

До місця події негайно вирушили підрозділи ДСНС.

Пожежі на сміттєзвалищах є одними з найскладніших для ліквідації, кажуть в ДСНС Тернопільщини. Через велику кількість різнорідних відходів вогонь швидко поширюється, а осередки горіння можуть бути не лише на поверхні, а й глибоко в товщі сміття. Це ускладнює доступ до них, сприяє повторним займанням та потребує значних сил і часу для повної ліквідації. Крім того, під час горіння у повітря виділяється велика кількість густого токсичного диму.

Станом на 07:00 4 серпня гасіння пожежі триває. На місце події залучено 5 одиниць техніки та 17 чоловік особового складу. Додатково залучено 4 одиниці техніки.

“Площа пожежі становить 0,18 га. Ліквідація пожежі триває”, — зазначили в ДСНС області.