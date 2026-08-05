Аварія сталася сьогодні вранці, 5 серпня, у місті Кременець. Вогнеборці деблокували потерпілого з понівеченого авто.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Від сильного удару людину затисло в салоні автівки. Фахівці Служби порятунку прибули на місце за лічені хвилини.

За допомогою спеціального гідравлічного інструменту вогнеборці обережно деблокували потерпілого з понівеченої машини та одразу передали його працівникам швидкої медичної допомоги.

Щоб запобігти вибуху чи пожежі, рятувальники також оперативно відключили акумуляторну батарею автомобіля.

Обставини ДТП з’ясовує поліція.