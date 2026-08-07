У Тернополі відбудуться установчі збори Всеукраїнської громадської організації «Пам’ять і справедливість – асоціація нащадків українських жертв польських репресій».

Метою створення організації є об’єднання нащадків українців, які стали жертвами репресій, дискримінації, депортацій, насильства та примусових переселень, здійснених польською владою та польськими збройними формуваннями у ХХ столітті, збереження історичної пам’яті, підтримка наукових досліджень і відстоювання права українського народу на власний історичний наратив.

Захід розпочнеться о 13:00 у приміщенні Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини на вулиці Медовій, 5.

До участі в установчих зборах запрошують науковців, істориків, громадських діячія, представників засобів масової інформації, нащадків українських жертв польських репресій, представників громадських організацій, а також усіх, кому небайдужі питання історичної пам’яті, національної гідності та захисту історичної правди.

Учасники зборів планують затвердити Статут організації, обрати керівні органи та визначити основні напрями діяльності на найближчі роки. Організація ставить за мету сприяти об’єктивному дослідженню українсько-польських відносин, популяризації документально підтверджених історичних фактів, захисту пам’яті українських жертв польських репресій, а також розвитку міжнародного діалогу на засадах історичної правди, взаємної поваги та справедливості.

Особлива увага приділятиметься протидії політизації історії та недопущенню використання історичних питань як інструменту політичного тиску на Україну. Організація виступатиме за збереження права українського суспільства на власну історичну пам’ять і прагнутиме представляти цю позицію в українському та міжнародному інформаційному просторі.