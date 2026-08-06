Іван Карабаник, простий сільський чоловік. Його руки не боялися ніякої роботи. Коли треба було, пішов захищати Україну. Війна обірвала життя Івана. Вічна пам’ять та шана українському Захиснику!

«З глибоким сумом повідомляємо, що перестало битися серце нашого земляка, військовослужбовця Карабаника Івана Степановича, 15 січня 1970 року народження, жителя села Лапшин.

Іван Степанович проходив військову службу у лавах Збройних Сил України, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок.

Зустріч тіла відбудеться у п’ятницю, 7 серпня 2026 року, о 11:45 у селі Лапшин.

Просимо жителів громади гідно зустріти Захисника України, створивши живий коридор шани та віддати останню шану нашому землякові.

Щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам покійного. Нехай Господь дарує сили пережити цю непоправну втрату. Вічна пам’ять і слава Захиснику України!» – повідомили у Нараївській громаді.